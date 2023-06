Live op Radio M: de spanning stijgt in de nacompetities in het amateurvoetbal

In de middag zijn we bij GVVV tegen Groene Ster, de tweede kwartfinalewedstrijd om een plek in de tweede divisie. De Veenendalers wonnen woensdag in Heerlerheide met 2-0 en zijn de favoriet voor een plaats in de halve finale. Daarin is normaal gesproken het Utrechtse Hercules de tegenstander. Op Panhuis wordt om 14.30 uur afgetrapt onder toeziend oog van verslaggever René van den Berg.