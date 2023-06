Live op Radio M: nacompetities amateurvoetbal en de beslissende wedstrijd voor FC Utrecht

Vanaf 14.30 uur probeert het Utrechtse Kampong zich te plaatsen voor de finale om promotie naar de derde divisie. De Utrechters spelen thuis tegen het Groningse Be Quick 1887. Donderdag eindigde de eerste wedstrijd in het hoge noorden in 0-0. Eén ding is zeker: verslaggever Arnold Schenk ziet vanmiddag wel doelpunten, al is het pas in de strafschoppenserie. Want er moet een beslissing vallen. Voor de verliezer is het zomerstop.