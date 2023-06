Historische degradatie voor IJsselmeervogels na nieuw pak slaag tegen Hercules: 'Gifbeker moet helemaal leeg'

IJsselmeervogels was in haar 80-jarig bestaan nog nooit gedegradeerd. Was, want om 19.53 uur viel dan toch echt het doek. Volgend seizoen zien we de Rooien terug in de derde divisie en krijgen we geen derby tussen Rood en Blauw, maar tussen Rood en de groenen van het gepromoveerde Eemdijk.