Promotiedroom DOVO valt in duigen na doelpuntrijke nederlaag: 'Was niet goed genoeg'

Guido van Dijk zorgde met een rake kopbal voor de 2-1 voorsprong van DOVO op bezoek in Noordwijkerhout, waardoor het verschil over twee wedstrijden weer teruggebracht werd naar twee. Maar ook nu gaf VVSB niet op. Door een makkelijk gegeven strafschop, benut door Leroy George, werd het 2-2 en was de spanning helemaal terug in de rust.