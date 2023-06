Degradatie komt hard aan: 'IJsselmeervogels moet van heel ver komen en nieuwe basis neerzetten'

"De eerste helft heb ik als een dorpsidioot geprobeerd om er wat gang in te krijgen en we hebben iets meer energie gebracht, maar de eerste de beste bal van hun zat erin", blikt Karsten terug. "De eerste helft deden we goed mee, maar hoe we de kansen afwerken... Deze wedstrijd was al gespeeld voordat 'ie begon. Ik had het na woensdag over eergevoel, maar dat heb ik niet gezien."