Roda'46 laat Sporting'70 degraderen, geen promotie voor Hooglanderveen

"Het is al een megastunt dat wij hier nu staan", verzuchte Hooglanderveen-coach Charles van Altena zich. Zijn ploeg had het ticket voor de play-offs veiliggesteld door de tweede periode te winnen. "Onze doelstelling was om ons te handhaven. We weten dondersgoed dat we in de eerste klasse niks te zoeken hebben. Maar dit is een hele goede ervaring voor onze ploeg."