Atlete Bol wint bij FBK Games 400 meter op overtuigende wijze

Bol liep in Hengelo haar eerste 400 meter van dit seizoen. Ze zal er niet veel lopen, omdat de focus ligt op de 400 meter horden. Op dat nummer wil ze deze zomer in Boedapest proberen de wereldtitel te veroveren. Ze won afgelopen vrijdag met overmacht in Florence de 400 horden in 52,43. Dat was haar veertiende zege op rij op het onderdeel in de Diamond League.