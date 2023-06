Uitslagen nacompetitie zaterdagvoetbal, 2e divisie t/m 5e klasse

Provincie Utrecht - In de 2e divisie tot en met de 5e klasse wordt tot en met 24 juni nacompetitie gespeeld voor promotie en degradatie. Hieronder vind je de uitslagen en het vervolgprogramma. De onderstreepte clubs komen uit de provincie Utrecht. De play-offs om een plaats in de 2e divisie gaan over twee duels, in de andere klassen wordt alles in één wedstrijd beslist.