Wielrenster Puck Pieterse verlengt haar contract bij Fenix-Deceuninck

Pieterse hoopt zich op de mountainbike te plaatsen voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Ook in het veld en op de weg was ze al succesvol. Zo werd Pieterse al Nederlands kampioen veldrijden, tweede op het wereldkampioenschap veldrijden en eindigde ze bij haar debuut op de weg meteen als vijfde in Strade Bianche.