Oud-keepster Van Veenendaal adviseur vrouwenvoetbal bij KNVB

Jan Dirk van der Zee, directeur vrouwenvoetbal en amateurvoetbal bij de KNVB, is trots dat hij de oud-international heeft gestrikt voor de functie van adviseur vrouwenvoetbal. "In haar periode als international hebben wij Sari niet alleen leren kennen als een uitstekende keeper en leider binnen het veld, maar ook als een gedreven professional buiten het veld", zegt Van der Zee. "Zij heeft met haar prestaties en met haar persoonlijkheid het vrouwenvoetbal verder geholpen. Daarbij had zij al op jonge leeftijd niet alleen oog voor zichzelf, maar vooral ook voor anderen. Vanuit de ervaring die zij meebrengt, weet zij wat er nodig is om een volgende stap te kunnen zetten. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat zij van toegevoegde waarde gaat zijn voor de KNVB."