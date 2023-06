De zaak Barendrecht: waarom doet de KNVB maar geen uitspraak?

Dat Barendrecht opzettelijk verloor was klip en klaar. Op beelden is te zien dat de ploeg in de laatste vier minuten GVVV alle ruimte gaf om de 3-1 achterstand om te buigen in een 4-3 zege. Barendrecht gaf in een statement ook aan dat er met opzet was verloren. "We hebben niet verloren om onze directe tegenstander of andere tegenstanders te helpen, maar alleen uit eigen belang. We hebben begrip voor de morele bezwaren tegen het wedstrijdverloop, maar deze situatie is het gevolg van de opzet voor het vergeven van periodetitels", schreef de club.