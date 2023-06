Nerida Drewes vertrekt na zeven jaar bij UZSC

Utrecht - Nerida Drewes is niet langer speelster van UZSC. De 27-jarige oud-international stapt over naar landskampioen De Zaan. Drewes speelde zeven jaar voor UZSC. In 2017 veroverde ze met de Utrechtse club de landstitel. In datzelfde jaar won ze ook de beker, een kunststukje dat in 2018 werd herhaald.