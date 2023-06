Trio speelsters van Saestum naar FC Utrecht

De 25-jarige Anniek Smulders speelde in Utrecht voor DVSU en Sporting'70 en voor Saestum in Zeist. "Ik ben geboren en getogen in Utrecht. Als ik in mijn achtertuin sta, kan ik het gejuich van de supporters in Stadion Galgenwaard horen", zegt ze. "Het is voor mij een langgekoesterde droom om voor FC Utrecht Vrouwen uit te komen."