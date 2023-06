Amersfoorter Nicky Catsburg grote favoriet voor de 24 uur van Le Mans: 'Alle ingrediënten zijn er'

In de Corvette van Nicky zit dan ook Ben Keating, met 49 jaar niet de jongste. Maar in het verleden is gebleken dat Ben één van de allersnelste amateurs in het veld is. En dus maakt de Corvette een goede kans om Le Mans te winnen, in de LMGTE-klasse. “Alle ingrediënten zijn daar, we hebben een heel goed team met veel ervaring, we hebben hele goede rijders en we hebben een goede auto.”