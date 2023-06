Verrassende wending: Toch geen eredivisie voor handbalsters Fortissimo, club kiest voor jeugd

Maar hoe kan het dat een maand geleden de seinen voor de eredivisie op groen stonden? "Dat was op dat moment de stand van zaken. We moesten promoveren op basis van de ranglijst", zegt Schonis. "Maar aan de achterkant hadden we al wel het verzoek ingediend. In de eredivisie lagen ook wat verzoeken bij de bond, die gaan voor op de verzoeken uit de eerste divisie. Alles is uiteindelijk voor ons precies goed gevallen. We zijn blij dat we nog een jaar in de eerste divisie kunnen handballen."