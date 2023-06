Voetbalseizoen bij amateurs telde bijna 750.000 wedstrijden, meeste goals in West 1

De teller staat nu op 740.411 wedstrijden, onderverdeeld in 699.039 duels op het veld en 41.372 in de zaal. Op het veld vielen gemiddeld 6,7 doelpunten per wedstrijd en in de zaal 8,8. De hoogste uitslag bij een wedstrijd op het veld, bij de volwassenen, was 35-1. Bij 17.626 wedstrijden was de uitslag 0-0.