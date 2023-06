KNVB schorst DHSC-speler Bal voor 15 maanden, Sneijder vrijgesproken

Voorzitter Harry Lulofs van DHSC zei over het voorval van Bal dat hij niet kon ontkennen dat de speler van zijn club een klap had uitgedeeld. "Maar daar gaan wel heel veel dingen aan vooraf", refereert Lulofs aan de klap die Bal zou hebben gekregen voordat hij zelf sloeg. "Maar dat geeft hem niet het recht, dat mag niet", aldus de voorzitter, die vooral verbaasd is dat het uitgerekend Emre Bal overkwam. "Emre staat bekend als een hele nette, correcte speler. Hij heeft nog nooit een rode kaart gehad. Die jongen is zelfs opgeleid om zich te beheersen in situaties."