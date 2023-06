Hockeyers verslaan India in Pro League

Singh Harmanpreet sloeg India nog wel op voorsprong. Hij verzilverde in de 10e minuut een strafbal. Pepijn Reyenga tekende in de 16e minuut voor de gelijkmaker 1-1. Boris Burkhardt benutte in de 39e minuut een strafcorner en Duco Telgenkamp maakte een minuut later het derde doelpunt van Oranje. Hij bepaalde in de slotfase ook de eindstand