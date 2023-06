Kampong laat het liggen in Amsterdam bij JOS Watergraafsmeer (1-0)

In het eerste half uur was Kampong heer en meester. Merijn Muskens kreeg twee kansen en ook Jort de Zeeuw verzuimde de score te openen. Routinier Daan Groot Zwaaftink was nog het dichtst bij de openingstreffer, maar zijn vrije trap strandde op de lat. "We hebben het in het eerste half uur laten liggen", zei aanvaller Merijn Muskens na afloop. "We waren beter", vond ook trainer Frank Bruijnis. "Maar we kregen er te weinig druk op.”