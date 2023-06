Live op Radio M: Hercules en GVVV strijden om finaleplaats play-offs

In het afgelopen seizoen was GVVV lang in de strijd met ACV om de titel in de derde divisie zaterdag, maar de ploeg uit Assen was net iets sterker. Hercules eindigde op grote achterstand van kampioen ADO'20 en nummer 2 VVSB als derde. In de eerste ronde van de play-offs was GVVV te sterk voor het Limburgse Groene Ster, Hercules maakte gehakt van IJsselmeervogels. Volgens IJsselmeervogels-trainer Gert Jan Karsten, die in het begin van het seizoen als trainer van Urk tegen GVVV speelde en beide ploegen dus kent, is Hercules de favoriet.