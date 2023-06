Live op Radio M: De ontknopingen in de nacompetities en een heuse bekerfinale

In De Bilt speelt FC De Bilt de finale in de play-offs om een plek in de 1e klasse. De rood-witten moeten thuis winnen van Jong Holland uit Alkmaar. FC De Bilt speelt om lijfsbehoud in de 1e klasse, waar het afgelopen seizoen als tiende eindigde. Jong Holland werd vijfde in de 2e klasse A en hoopt voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de 1e klasse te promoveren. In De Bilt is Menno Schilder de verslaggever.