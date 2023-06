Live op Radio M: promoveren voetballers Kampong naar derde divisie?

Dat zou een prestatie van formaat zijn. Kampong is zo'n beetje de enige club in de tweede, derde en vierde divisie waar de spelers niet betaald krijgen, gewoon contributie betalen en ook geacht worden jeugdteams de trainen of andere taken binnen de club uit te oefenen. Vorig jaar werden de blauw-witten kampioen van de 1e klasse, dit seizoen eindigden ze achter kampioen SV Meerssen als tweede in de vierde divisie B.