Azarkan en Seuntjens naar FC Utrecht, Rob Druppers keert terug als conditietrainer

De Deen hoopt dat ook Jacob Mulenga een rol kan blijven spelen in de staf, maar over mogelijke nieuwe spelers laat Silberbauer zich niet uit. De aanvallers Marouan Azarkan (Excelsior), Mats Seuntjens (RKC Waalwijk) en Ole Romeny (FC Emmen) worden alle drie in verband gebracht met FC Utrecht. "Daar gaat Jordy Zuidam over", zegt Silberbauer.