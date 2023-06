FC De Bilt via strafschoppen gedegradeerd uit 1e klasse, Jonathan schakelt Hees uit om plek in 2e klasse

Jonathan uit Zeist nam het in de halve finale in een uitduel op tegen buurman Hees uit Soest. In de eerste helft bleven de doelen van beide clubs schoon. Maar in de tweede helft was het al na een minuut spelen raak voor Jonathan. Maurits Smid maakte de 0-1 en tien minuten later zorgde hij ook voor de 0-2.