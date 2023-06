Daan Groot Zwaaftink (40) schiet Kampong in afscheidsduel naar derde divisie: 'Historie geschreven'

Donderdag had Kampong zichzelf tekort gedaan in het eerste duel van het tweeluik tegen JOS Watergraafsmeer. De Utrechters waren beter maar er werd er met 1-0 verloren. In de return in Utrecht stond het lang 0-0. Maar Jort de Zeeuw maakte in het slot van de wedstrijd voor de bevrijdende 1-0 van de opnieuw beter spelende Utrechters. Hij schoot de bal met volle vaart in het doel van de Amsterdammers.