Amersfoorter Nicky Catsburg wint 24 uur van Le Mans in de GTE-klasse

Met de hulp van een aantal safetycars kon Corvette Racing terugkomen in dezelfde ronde als de leiders. Die raceleiders moesten vervolgens op eigen kracht achterhaald en verslagen worden. Zo’n zes uur voor het einde hadden Catsburg en zijn kompanen de koplopers in het vizier, waarbij de strijd met de Porsche van Iron Dames het spannendst was. In die Porsche rijden drie vrouwelijke coureurs, die bij het publiek heel populair zijn, niet in de laatste plaats omdat zij in een roze Porsche rijden.