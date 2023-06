Clubbinding gaat voor prestaties bij kersverse derdedivisionist Kampong

Utrecht - Het is het voetbalsprookje van het jaar. Het Utrechtse Kampong, in 2004 nog 4e klasser, speelt komend seizoen in de derde divisie. De man die zondag het beslissende doelpunt maakte in de finale van play-offs was er ook al bij toen Kampong in 2004 kampioen werd van de 4e klasse. Daan Groot Zwaaftink, inmiddels 40, zal het avontuur in de derde divisie niet meer meemaken als actief voetballer.