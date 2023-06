Tweede sprintzege voor Groenewegen in Slovenië, Van den Berg snelste in Frankrijk

Groenewegen was woensdag ook de snelste in de openingsrit. De inwoner van Vinkeveen boekte zijn zesde zege van het seizoen. Hij leidt ook in het algemeen klassement. "Ik had het even moeilijk op het laatste klimmetje van de etappe. Toen gaf Bora-hansgrohe gas en moest ik bijten", zei de winnaar na afloop op Eurosport. "Ik had weer veel hulp van mijn ploeggenoten en Luka Mezgec deed weer een geweldige lead-out. Hij maakt zoveel snelheid voor mij."