Live op Radio M: GVVV, Hercules en LRC Leerdam op promotiejacht

In de middag volgen we twee wedstrijden. Op het veld van ASWH in Hendrik Ido Ambacht speelt LRC Leerdam tegen Spijkenisse in een alles of niets wedstrijden. De winnaar speelt volgend seizoen in de vierde divisie. Voor LRC Leerdam zou dat promotie betekenen, voor Spijkenisse lijfsbehoud.