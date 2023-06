Versterking voor Houtense handballers: Blokzijl komt over van Volendam

De nieuwe Houten-coach Job Reumer is blij met de komst van Blokzijl. "Boy van Eijk stopt helaas, maar Wessel is een waardige opvolger. Hij is een veelzijdige speler die van afstand kan schieten, maar die vooral een snelle speler is sterk in de één-tegen-één. Het spelletje van Houten zal hem goed liggen."