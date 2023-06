FC Utrecht verrast met Penders als assistent van Silberbauer

Technisch directeur Jordy Zuidam is blij met de ervaring die Penders meebrengt. "Met meer dan 350 wedstrijden in het betaalde voetbal op zijn naam heeft hij een goed gevulde rugzak met voetbalervaring. Tevens heeft Rob in zijn afgelopen twee seizoenen bij FC Eindhoven bewezen een uitstekende trainer te zijn. Zijn moderne kijk op het spel en de oefenstof die hij gebruikt om spelers uit te dagen spreken ons erg aan. Rob is gedreven, innovatief en een echte teamplayer. We zien in hem een belangrijke toevoeging in de technische staf."