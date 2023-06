Voormalig wethouder tenniste ooit als prof en maakt nu indruk op ALTA Open

Bij de ALTA Open is Balk als eerste geplaatst. En die status kan hij nog waarmaken want het was de eerste wedstrijd in de poulefase. De finale wordt volgende week zondag gespeeld. "Ik hoop dat ik in de andere wedstrijden iets meer in te brengen heb", lacht Balk. "Ik doe dit ook voor mijn lol, het is prima zo."