FC Utrecht contracteert international Eshly Bakker

Bakker begon met voetballen bij Pancratius in Badhoevedorp. Als 17-jarige maakte ze bij ADO Den Haag haar debuut in de eredivisie. Met de ploeg uit de Hofstad werd ze in 2012 landskampioen. Die titel pakte ze afgelopen seizoen ook met Ajax. Daarnaast won ze drie keer de KNVB beker: in 2012 met ADO Den Haag en in 2014 en 2022 met Ajax. Tussendoor speelde de aanvalster voor FC Twente en MSV Duisburg. Met zowel FC Twente als Ajax speelde in de Champions League.