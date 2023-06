'Arsenal doet miljoenenbod op Jurriën Timber'

Timber, die de eerste twee jaar van zijn voetballoopbaan voor het Utrechtse DVSU speelde, verkaste in 2008 als jeugdspeler naar Feyenoord. In 2014 stapte hij over naar Ajax, waar hij in januari 2020 in het eerste elftal debuteerde. Anderhalf jaar later debuteerde hij in Oranje, waarvoor hij inmiddels 15 keer uitkwam.