Liveblog: GVVV komt op achterstand bij SteDoCo

Vink zal dus een middel moeten verzinnen om die goede organisatie aan het wankelen te brengen. "Ik wil dat we zo spelen als de tweede helft tegen Hercules. Toen waren we dominant en voetbalden we goed. Over de eerste helft was ik niet tevreden." Of dat betekent dat de wisselingen die Vink zaterdag in de rust doorvoerde nu aan de aftrap zullen staan wil de oefenmeester niet zeggen. "De instelling moet dezelfde zijn. Over de opstelling praat ik nog niet."