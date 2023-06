Wielrenner Van der Woude binnenkort semi-prof: 'Ik wilde niet voor het NK overstappen'

Westbroek - Wielrenner Casper van der Woude wordt per 3 juli semi-prof bij semi-professionele team Metec-Solarwatt. De renner uit Westbroek rijdt sinds 2021 voor het clubteam Jan van Arkel uit Meerkerk en reed zich dit jaar met mooie uitslagen in de kijker bij verschillende semi-profploegen, de zogeheten continentale teams. Dat is de op-twee-na hoogste divisie in het wielrennen. "Bijna elke contiploeg in Nederland was geïnteresseerd. Ik hoopte volgend jaar de overstap te maken, maar had niet verwacht dat dat nu al zou gebeuren."