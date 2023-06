Timber begint met Jong Oranje met gelijkspel aan EK

Jong Oranje had voor rust een veldoverwicht en kreeg enkele goede kansen. In de tweede helft was het aan doelman Bart Verbruggen, die zich onderscheidde met twee uitstekende reddingen, te danken dat Jong Oranje niet verloor. Tegen het einde van de eerste helft hield Verbruggen Jong Oranje ook al op de been. Timber werd in de tweede helft gewisseld.