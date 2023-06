Live op Radio M én op tv: Utrechter Danny de Leeuw aast op droomafscheid bij GVVV

Danny de Leeuw begon met voetballen bij DHSC in zijn geboortestad Utrecht. In 2011 stapte hij over naar de toenmalige topklasser Haaglandia uit Den Haag. Drie seizoenen later koos de linkspoot voor GVVV. In augustus 2014 maakte hij zijn officiële debuut tegen Scheveningen. GVVV won met 4-2.