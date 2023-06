Spakenburg-spits Van der Linden zegt nee tegen FC Groningen: 'Heel lastig besluit'

Van der Linden werkt full-time in de financiële dienstverlening. "Als je in de tweede en derde divisie speelt, kan je prima full-time werken. En dat kun je aanvullen met voetbal." Als full-prof zou de aanvaller zijn baan moeten opgeven. "Daar heb ik lang over nagedacht en uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om bij Spakenburg te blijven. Deze combinatie is top."