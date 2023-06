Femke Bol wint 400 meter bij EK voor landenteams in Polen

"Ik wil altijd sneller", zei Bol, die met 49,82 boven haar indoorwereldrecord van 49,26 seconden bleef. "Ik focus me nu op de 400 meter horden, dus is het wat lastiger om het tempo goed te krijgen en ik was het een beetje kwijt. Het belangrijkste is dat ik het hoogste aantal punten voor Nederland heb gepakt." Bol keek ook alvast vooruit naar de WK waar ze zich op de 400 meter horden zal richten. "Op de WK wil ik gewoon genieten van het racen. Als je er niet van geniet, waarvoor doe je het dan?"