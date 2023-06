GVVV promoveert en keert terug naar tweede divisie: 'We zijn waar we horen te zijn'

"Wie had dat gedacht?", jubelt aanvoerder Taoufik Adnane. "Ik ben echt trots op de ploeg, trots op de club. We zijn weer terug waar we horen. Het is ook een stukje mentaal dat heel belangrijk is. Hoe kom je uit de kleedkamer? Je probeert jongens mee te krijgen om strijd op de mat te leggen. Het was wachten op het doelpunt en dat was een bevrijding. Dan maken we nog 2-0 en dan moet je het uitspelen."