Danny de Leeuw en Achraf Nejmi zwaaien af bij GVVV met promotie: 'Dit is prachtig'

Met De Leeuw en Nejmi in de basis werd over twee duels afgerekend met SteDoCo. Na de 2-1 zege in Hoornaar volgde een 2-0 overwinning in Panhuis, waardoor de tweede divisie een feit is. Het spel was overtuigend van GVVV. "Als ervaren spelers waren we belangrijk in zulke wedstrijden", blikken de middenvelder en verdediger terug. "Dat heb je wel kunnen zien. We gaven weinig weg en na de goal wist je dat we het niet meer gingen weggegeven. We zijn niet meer in gevaar geweest. Goed was het niet, maar we hebben het netjes gedaan."