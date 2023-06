Leven uit een rugzak, dromen van tennisroem: 'Je moet geen last van heimwee hebben'

Visscher merkt dat ze nog steeds progressie boekt en is er dan ook stellig van overtuigd dat ze ooit goed genoeg wordt om haar ultieme doel te bereiken. "Ik verbeter me nog steeds en ik heb er vertrouwen in dat het me binnen een paar jaar gaat lukken." Pontjodikromo bouwt iets meer reserve in. "Over twee jaar wil ik er staan. En als ik er dan niet sta is het misschien wel einde verhaal voor mij."