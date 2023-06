FC Utrecht strikt doelman Branderhorst

Branderhorst groeide op in Tiel waar begon met voetballen bij Theole. Daarna speelde hij een paar jaar in de gecombineerde opleiding van Willem II en RKC. Nadat hij bij Willem II in de A-selectie was gekomen werd hij verhuurd aan MVV, waar hij in 2015 debuteerde in het betaald voetbal. Twee seizoenen debuteerde hij namens Willem II in de eredivisie.