Lastige start Van de Zandschulp op Wimbledon

Zhang is de nummer 54 van de wereld, Van de Zandschulp is na een wat mindere periode gezakt naar de 42e plaats. De Veenendaler bereikte in april in München de finale, maar liep daarna een voetblessure op en werd al in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Op Wimbledon bereikte hij vorig jaar de vierde ronde.