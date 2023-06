(Nog) geen WK voor Shanice van de Sanden

Als die reden er niet is, reist zij na de eerste poulewedstrijd terug naar Nederland. Nederland speelt die eerste wedstrijd op 23 juli in Dunedin, Nieuw Zeeland. Tegenstander is Portugal. De andere tegenstanders in de poulefase zijn de VS en Vietnam. Ook tegen die ploegen speelt Oranje in Nieuw Zeeland, dat het WK samen met Australië organiseert.