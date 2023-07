Twintig provinciale derby's in derde divisie, Sportlust'46 valt buiten de boot

De KNVB publiceerde dit weekend de nieuwe competitie-indeling, waarbij nu ook in de derde en vierde divisie en in de 1e klasse zaterdag- en zondagclubs samen in één poule spelen. Dat heeft met name voor Sportlust'46 vervelende gevolgen. De Woerdense derdedivisionist komt als enige Utrechtse club in de zuidelijke poule en speelt dus niet tegen de andere clubs uit de provincie. Barendrecht en SteDoCo zijn de dichtstbijzijnde opponenten, maar er wachten Sportlust ook twee uitwedstrijden in Zuid Limburg en twee in Zeeland.