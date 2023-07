Foeke Booy assistent bij Sparta

Booy was zowel speler, trainer als technisch directeur van FC Utrecht. Als speler kwam hij tussen 1994 en 1996 tot 26 duels voor de club uit de Galgenwaard. In 2002 werd hij hoofdtrainer van FC Utrecht. In die functie won hij in 2003 en 2004 de KNVB beker en in 2004 de Johan Cruijff Schaal. Hij is daarmee de meest succesvolle trainer uit de clubgeschiedenis.