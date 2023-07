Voorbereiding FC Utrecht begonnen: 'Alle tijd om automatismen te kweken'

Voor Michael Silberbauer is alles anders dan vorig seizoen. Vorig seizoen stapte hij halverwege in en moest hij tijdens het seizoen zijn ideeën inslijpen. Nu heeft de Deen daar een complete voorbereiding voor. "Toen moest het gebeuren terwijl we ook punten moesten pakken, nu kunnen we in alle rust automatismen kweken." Dat gebeurt met een grote selectie, van 31 spelers. "De selectie is groot", erkent Silberbauer. "Maar we zitten nog in het transferwindow. Ik verwacht dat er nog spelers gaan vertrekken en bij zullen komen."