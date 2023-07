Valse start Jelle Goselink in Indonesië: 'Tien dagen ziek, echt een mentale test'

Ondertussen is het leven in Indonesië voor Goselink een groot avontuur. En dat was ook precies waarnaar hij op zoek was. "Na drie jaar eerste divisie was ik toe aan een écht avontuur, waar je later over kunt vertellen." De eerste verhalen zijn er al. "In Nederland kon ik gewoon over straat, maar hier herkent iedereen me. Er zijn hier nu eenmaal niet veel blonde mannen van 1.90 meter. Ze willen allemaal met me op de foto. Op Instagram had ik er binnen de kortste keren zesduizend volgers bij."